Nenavadne ugrabitve letal od leta 2001

Larnaka, 23. decembra - Ugrabitve letal, kot je bila današnja ugrabitev libijskega letala, ki je pristalo na Malti, so od zaostritve varnostnih ukrepov po terorističnih napadih v ZDA 11. septembra 2001 razmeroma redke. Izvedli so jih večinoma posamezniki, ki so želeli reševati osebne težave, v večini primerov pa so se končale hitro in brez prelivanja krvi.