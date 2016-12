Goranka Volf predsednica nadzornikov Modre zavarovalnice

Ljubljana, 23. decembra - Pred dvema tednoma imenovani novi nadzorniki Modre zavarovalnice so se danes sestali na ustanovni seji. Za svojo predsednico so izvolili Goranko Volf, za njenega namestnika pa Branimirja Štruklja. Seznanili so se tudi s strategijo Modre zavarovalnice, ki bo še naprej osredotočena na dodatna pokojninska zavarovanja.