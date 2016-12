Ljubljana, 23. decembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi popoldanske prometne konice in prihajajočih praznikov promet močno zgoščen na mestnih vpadnicah in obvoznicah, občasno zaradi zastojev zapirajo predora Golovec v smeri Malenc in Debeli Hrib v smeri Novega mesta.