IS objavila posnetek prisege osumljenca za berlinski napad

Berlin, 23. decembra - Tiskovna agencija Amak, povezana s skrajno skupino Islamska država (IS), je danes objavila video posnetek, na katerem osumljenec za napad v Berlinu Anis Amri prisega zvestobo vodji IS Abu Bakru al Bagdadiju. V posnetku je napovedal maščevanje za kri muslimanov, ki so umrli v napadih zahodnih sil, poroča nemška tiskovna agencija dpa.