Pred 125 leti se je rodil avtor Rakovega povratnika Henry Miller

New York, 26. decembra - Na današnji dan se je pred 125 leti rodil ameriški pisatelj in slikar Henry Miller. Med njegova znana literarna dela sodita Rakov povratnik in Kozorogov povratnik. V naturalističnem, zavestno provokativnem slogu je opisoval svoje miselne in erotične dogodivščine ter v duhu anarhizma raziskoval tabuje in konvencije zanj "sterilne civilizacije".