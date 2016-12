Mengeš, 23. decembra - Svojci pogrešajo 61-letno Marijo Čad iz Mengša. Pogrešana je visoka okoli 160 centimetrov, kratkih sivih las, nosi očala in slušni aparat. Oblečena naj bi bila v črne hlače, temno jopo in roza jakno. S seboj ima nahrbtnik modro črne barve, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.