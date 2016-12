Poljski in srbski odbojkarji za uvod EP pred 70 tisoč gledalci

Varšava, 23. decembra - Odbojkarji Poljske in Srbije bodo uvodno tekmo 30. evropskega prvenstva, ki bo prihodnje leto od 25. do 3. septembra na Poljskem, igrali na nogometnem stadionu v Varšavi. Poljska in Srbija sta se na nogometnem stadionu pomerili že 30. avgusta 2014, ko je šlo za odprtje svetovnega prvenstva, njihov dvoboj pa si je takrat ogledalo 61.500 gledalcev.