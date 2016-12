V Italiji ubit osumljenec za napad v Berlinu

pripravil Jure Kos

Milano/Berlin, 23. decembra - V streljanju s policijo je bil ponoči v predmestju Milana ubit osumljenec za napad s tovornjakom na božičnem sejmu v Berlinu, so sporočile italijanske oblasti. Nemški preiskovalci bodo kljub temu nadaljevali preiskavo in poskušali ugotoviti, ali je imel 24-letni Anis Amri sostorilce in kako mu je uspelo priti iz Nemčije v Italijo.