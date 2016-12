Sava v enotirni sistem upravljanja

Ljubljana, 23. decembra - Delničarji družbe Sava so na današnji skupščini sklenili, da bo družba prešla iz dvotirnega v enotirni sistem upravljanja. Savo bo naslednjih pet let vodil upravni odbor v sestavi Tina Pelcar Burgar, Klemen Boštjančič, Dejan Rajbar, Aleš Škoberne in predstavnik zaposlenih. Ta bo v kratkem imenoval enega ali dva izvršna direktorja.