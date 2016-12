Pred desetletjem je preminil glasbeni velikan James Brown

Augusta, 25. decembra - Pred desetimi leti je v starosti 73 let preminil boter soula James Brown. Dobitnika treh grammyjev so ob Elvisu Presleyju, Bobu Dylanu in peščici drugih prištevali h glasbenikom, ki so s svojim delom začrtali glasbene smernice v minulih 60 letih. Med njegovimi uspešnicami sta Out of Sight ter Get up (I Feel Like Being a) Sex Machine.