Odbor DZ za obrambo nadaljeval sejo o domnevni odgovornosti Kučana za razorožitev TO

Ljubljana, 23. decembra - Odbor DZ za obrambo je danes na zahtevo SDS nadaljeval julija prekinjeno sejo o domnevni odgovornosti bivšega predsednika republike Milana Kučana in drugih za razorožitev Teritorialne obrambe (TO) maja 1990. Tudi tokrat so poslanci koalicije razpravo obstruirali, razpravljali pa so večinoma poslanci SDS.