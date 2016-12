40 let star bazen Cerkno prenovili v najzahodnejše terme v Sloveniji

Cerkno, 23. decembra - V Cerknem so danes odprli prenovljen bazenski kompleks, ki predstavlja najzahodnejše terme v Sloveniji. Bazen, ki je bil star 40 let, so v celoti prenovili in obogatili z dodatno wellnes ponudbo. Dober milijon evrov vredna investicija predstavlja prvi korak prenove celotnega hotelskega kompleksa.