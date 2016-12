Na voljo 12 milijonov evrov za podjetja s problemskih območij

Maribor, 23. decembra - Slovenski podjetniški sklad leto zaključuje z objavo javnega razpisa za mikrokredite, ki so tokrat prvič namenjeni mikro, malim in srednje velikim podjetjem iz problemskih območij Maribora z okolico, Pomurja, Pokolpja, Hrastnika, Radeč in Trbovelj. Skupaj razpisanih 12 milijonov evrov zadostuje za podporo okoli 480 podjetjem.