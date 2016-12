V Portorožu odprtje bazenskega kompleksa Sea Spa

Portorož, 24. decembra - V portoroških hotelih LifeClass so v petek odprli nov bazenski kompleks Sea Spa z bazeni z ogrevano morsko vodo. Obnovitvena dela, ki so trajala dobra dva meseca, so stala dva milijona evrov in pomenijo nadaljevanje prenove Hotela Slovenija, ki se je zaključila maja letos.