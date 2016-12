V Dubrovniku razstava del Francisa Bacona

Dubrovnik, 24. decembra - V Umetniški galeriji Dubrovnik so na ogled postavili razstavo del britanskega slikarja Francisa Bacona (1909-1992). Na postavitvi z naslovom Meje uma so združene Baconove risbe s pastelom in svinčnikom iz zbirke italijanskega zbiratelja Christiana Lovatellija Ravarina. Razstava bo na ogled do 27. februarja.