Slovenske nogometašice na 57. mestu Fifine lestvice

Zürich, 23. decembra - Slovenska ženska nogometna reprezentanca je na 57. mestu lestvice Mednarodne nogometne zveze (Fifa), na kateri je ta čas 177 ženskih ekip, je danes objavila mednarodna zveza. Na prvem mestu lestvice so svetovne prvakinje Američanke, na drugem pa olimpijske prvakinje Nemke. Na mestih od 3 do 5 si sledijo Francozinje, Kanadčanke in Angležinje.