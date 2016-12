V gorenjski prestolnici z aplikacijo iKranj vzpostavljajo nove komunikacije poti

Kranj, 25. decembra - V Mestni občini Kranj je uporabnikom pametnih telefonov odslej na voljo mobilna aplikacija iKranj, na kateri lahko spremljajo novice in dogodke, prek nje pa lahko občinski upravi sporočajo tudi predloge in ideje. Sočasno so v nekaterih zavodih postavili digitalne informativne zaslone. S tem so začeli uresničevati strategijo pametnega mesta.