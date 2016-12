Putin zavzetje Alepa označil za zelo pomemben korak za Sirijo

Moskva, 23. decembra - Ruski predsednik Vladimir Putin je četrtkovo zavzetje Alepa s strani sirskih sil označil kot zelo pomemben korak do stabilizacije razmer v Siriji. Dodal je, da je sedaj potrebno doseči končanje spopadov na celotnem ozemlju Sirije in da si bo Rusija za to prizadevala, poroča francoska tiskovna agencija AFP.