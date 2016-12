Po kaninskem pobočju so se spustili prvi smučarji

Bovec, 23. decembra - Po skoraj štirih letih, odkar so zaradi okvare ustavili žičnico, so danes na Kaninu znova začeli smuko. Smučarske naprave je simbolno zagnal predsednik republike Borut Pahor, ob njem pa je bil tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki mu gre po besedah bovškega župana Valterja Mlekuža velika zasluga, da je prišlo do odprtja.