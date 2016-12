Kočevski les že ustvarja nova delovna mesta

Kočevje, 26. decembra - Območni lesno-predelovalni center Kočevski les, ki ga je Občina Kočevje ustanovila marca lani, si ob koncu leta obeta približno 700.000 evrov prodaje in približno 100.000 evrov čistega dobička, ki ga bo občina z nakupom opreme in novo infrastrukturo vrnila vanj. Na račun njegovega delovanja bodo v občini letos prišli do 26 novih delovnih mest.