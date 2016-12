V Novem mestu spustili promet po novem mostu preko Težke vode

Novo mesto, 24. decembra - V Novem mestu so po julija začeti gradnji pred dnevi spustili promet po novozgrajenem mostu preko Težke vode na Smrečnikovi ulici. Ker bodo na mostu in v njegovi okolici do predvidoma februarska predaje v uporabo potekala še nekatera zaključna dela, tamkajšnji promet občasno poteka izmenično. Delne cestne zapore so ustrezno prometno označili.