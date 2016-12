Miami Heat po preobratu premagal Los Angeles Lakers

Los Angeles, 23. decembra - Košarkarji Miami Heat so v ligi NBA gostili Los Angeles Lakers in pred domačimi navijači, pred katerimi so ob polčasu slovesno upokojili številko zvezdnika Shaquilla O'Neala, po uvodnem zaostanku za 19 točk na koncu zmagali s 115:107. Goran Dragić je k zmagi v 36 minutah prispeval 21 točk, dva skoka in sedem podaj.