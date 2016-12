V Nemčiji prijeli osumljenca zaradi priprave napada na nakupovalno središče

Berlin, 23. decembra - Posebne policijske enote so v mestu Duisburg na zahodu Nemčije prijele dva brata zaradi suma, da sta pripravljala napad na nakupovalno središče v Oberhausnu, je danes sporočila policija. Gre za 28 in 31 let stara brata, ki sta bila rojena na Kosovu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.