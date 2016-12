Sezono začenjajo tudi manjša koroška smučišča

Ravne na Koroškem/Črna na Koroškem, 23. decembra - Potem ko so na največjem koroškem smučišču na Kopah prve naprave zagnali v začetku decembra, je od danes dalje na Koroškem smuka možna tudi na nekaterih manjših smučiščih. Sezona se odpira na smučiščih Poseka in Rimski vrelec, prav tako v Ribnici na Pohorju in Črni na Koroškem. Obratuje tudi že smučišče Bukovnik v občini Dravograd.