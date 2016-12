Azijske borze večinoma s padci

Tokio, 23. decembra - Azijske borze so se v današnjem trgovanju večinoma obarvale rdeče, negativni trend pa se je v Azijo preselil z newyorških borz, kjer so že v četrtek padali indeksi. Cene delnic so navzdol potiskale predvsem nižje cene nafte, vlagatelje pa skrbi prihodnost banke Monte dei Paschi, ki ni uspela zbrati petih milijard evrov za dokapitalizacijo.