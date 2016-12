Kralji so se znesli nad plenilci, Kopitar do 700. podaje

Nashville, 23. decembra - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL gostovali pri Nashville Predators in dosegli visoko zmago s 4:0. Kapetan kraljev Anže Kopitar je bil bolj razigran kot na zadnji tekmi proti Columbusu; tokrat je v 17 minutah in pol k zmagi prispeval podajo, svojo že 700. v prvenstvu NHL, trikrat pa je poskusil tudi s strelom na gol.