Požar v newyorški stolpnici poškodoval 24 ljudi

New York, 23. decembra - Newyorški gasilci so v četrtek popoldne posredovali zaradi požara v stanovanjski stolpnici na zahodni strani Manhattna, v katerem je bilo poškodovanih 24 ljudi. Dve osebi sta v kritičnem stanju. Med poškodovanimi so bili tudi štirje gasilci in sedemletna deklica, ki je doživela srčni napad, vendar so ji rešili življenje.