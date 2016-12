New York bo dobil novo progo podzemne železnice, ki je v pripravi že stoletje

New York, 23. decembra - Guverner države New York Andrew Cuomo je v četrtek vodil dan odprtih vrat nove postaje podzemne železnice na 96. ulici na Manhattnu. Malce več kot dva kilometra dolgo progo na drugi aveniji med 63. in 96. ulico gradijo že devet let, s projektom pa so sicer začeli že pred stoletjem.