Primorske novice: Usodno vino (23. 12.)

Koper, 22. decembra - Slovenija in Hrvaška imata pri okusnih rečeh veliko skupnega, a tudi precej zagat. Ob živahnem poslovnem sodelovanju so tudi teme, ki dvigajo tlak, porojene pa so bile po hrvaškem vstopu v EU. Gre za kmetijske pridelke, ki so zaščiteni, v Primorskih novicah piše Sašo Dravinec.