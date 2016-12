Dnevnik: Obmejna grofija (23. 12.)

Ljubljana, 22. decembra - Klima v Evropski uniji postaja temačna. Ljudje vse manj verjamejo, da jih bodo vlade zaščitile pred terorističnimi napadi, in vse manj zaupajo v Unijo raznolikih kultur, verstev in ras. Med terorizmom in "tujci" Evropejci v mislih pletejo vse tesnejšo povezavo, v Dnevniku piše Uroš Škerl Kramberger.