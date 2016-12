Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (22. 12.)

Ljubljana, 22. decembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o zavzemanju predsednika republike Boruta Pahorja za odstranitev žične ograje na meji s Hrvaško in njegovi napovedi nove kandidature za predsednika. Pisale so tudi o pritožbi Slovenije nad hrvaškimi vinarji, ki uporabljajo za označevanje vina ime teran.