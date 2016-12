Šempetrani zanesljivo v osmino finala pokala challenge

Šempeter v Savinjski dolini, 22. decembra - Odbojkarji SIP Šempetra so v povratni tekmi 1/16 finala evropskega pokala challenge doma premagali Međimurje Centrometal s 3:0 (17, 16, 15). Ker so v prvi tekmi v gosteh izgubili z 2:3, so se uvrstili v osmino finala, kjer se bodo januarja prihodnje leto pomerili z norveško ekipo Viking TIF Bergen.