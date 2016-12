Končana evakuacija iz Alepa, sirska vojska razglasila zmago

Alep, 22. decembra - Sirska državna televizija je danes poročala, da se je po tednu dni končala evakuacija civilistov in upornikov iz vzhodnega dela Alepa. Kot je poročala, so zadnji štirje avtobusi prispeli južno od Alepa. Sirska vojska je nato potrdila konec evakuacije in sporočila, da je prevzela popoln nadzor nad mestom.