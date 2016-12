Trump ponovno razmišlja o ukrepih proti muslimanom

New York, 22. decembra - Novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump je zaradi terorističnega napada v Berlinu in atentata na ruskega veleposlanika v Turčiji ponovno obudil zamisel o prepovedi potovanj muslimanov v ZDA ali uvedbi posebnega registra zanje, ki ga ZDA sicer že imajo oziroma so ga imele do danes, ko ga je vlada izbrisala.