Policisti opozarjajo: Pazite, da prazničnih daril ne odnesejo tatovi

pripravila Sabina Lavrič

Ljubljana, 24. decembra - Policisti vsako leto med božično-novoletnimi prazniki obravnavajo več premoženjskih kaznivih dejanj, predvsem tatvin, vlomov, ropov in roparskih tatvin. Da daril in drugih vrednih predmetov ne dobijo tatovi, lahko vsak od nas za svojo varnost in varnost svojega premoženja poskrbi s preventivnim in samozaščitnim obnašanjem, opozarjajo.