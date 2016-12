Vlada sprejela spremembe uredbe o samozaposlenih v kulturi

Ljubljana, 22. decembra - Vlada je sprejela spremembe in dopolnitve uredbe o samozaposlenih v kulturi. Predlog sprememb uredbe, ki med drugim pravico do plačila prispevkov z dosedanjih treh podaljšuje na pet let, je sicer pred sprejemom naletel na neodobravanje samozaposlenih in nevladnih organizacij v kulturi.