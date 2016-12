Leto 2016: Teroristični napadi volkov samotarjev vse pogostejši

pripravila Vesna Rojko

Berlin/Washington, 24. decembra - Tik pred koncem leta, ki so ga zaznamovali številni, tudi zelo smrtonosni teroristični napadi t. i. volkov samotarjev, je svet pretresel še en tovrsten napad s tovornjakom na božičnem sejmu v Berlinu. Za številne napade je odgovornost prevzela Islamska država (IS), ki izgublja ozemlje v Siriji, Iraku in Libiji, njeni borci pa se vračajo domov.