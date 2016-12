Sojenje zaradi žičnic na Voglu se bo nadaljevalo še prihodnje leto

Kranj, 22. decembra - Na kranjskem okrajnem sodišču se je danes nadaljevalo sojenje zaradi domnevnih nepravilnosti pri sofinanciranju sedežnic na smučišču Vogel leta 2007. Danes je svoj zagovor podal Anton Šteblaj, ki je opozoril, da so pridobivanje evropskih sredstev in gradnjo otežila ravnanje ministrstva in pogoji zavoda za varstvo narave.