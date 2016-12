Ministrstvo objavilo izhodišča za zakon o kakovosti in varnosti v zdravstvu

Ljubljana, 22. decembra - Ministrstvo za zdravje je danes objavilo okvirna izhodišča za zakon o kakovosti in varnosti v zdravstvu, ki predvidevajo vzpostavitev celovitega sistema spremljanja in nenehnega izboljševanja kakovosti in varnosti v zdravstvu. Kot so poudarili na ministrstvu, želijo bolnike postaviti v središče zdravstvene obravnave.