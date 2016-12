Slovenski rokometaši v Zrečah pričeli misijo Francija

Zreče, 22. decembra - Slovenska moška rokometna reprezentanca se je danes zbrala v Zrečah in začela priprave za nastop na svetovnem prvenstvu v Franciji. Na januarskem sklepnem turnirju se bo v prvem delu v Metzu pomerila z Angolo, Islandijo, Makedonijo, Španijo in Tunizijo, v pripravljalnem delu pa jo čakajo tri tekme: ena s Savdsko Arabijo in dve s Francijo.