Ovse opozarja na izreden porast nasilja na vzhodu Ukrajine

Kijev, 22. decembra - Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) je danes opozorila na izreden porast nasilja na vzhodu Ukrajine, kjer je v minulih dneh močno naraslo število smrtonosnih spopadov med proruskimi uporniki in vladnimi silami. Opazovalci Ovseja so ta teden zabeležili 75 odstotkov več kršitev premirja kot teden pred tem.