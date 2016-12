Eurobarometer: Prebivalce EU najbolj skrbita priseljevanje in terorizem

Bruselj, 22. decembra - Državljane držav članic Evropske unije med izzivi EU najbolj skrbita priseljevanje in terorizem, je pokazala javnomnenjska raziskava Eurobarometer, ki so jo predstavili danes v Bruslju. Kot še kažejo rezultati, se je okrepila podpora prednostnim področjem Evropske komisije. Ob tem pa so predstavili tudi raziskavo Eurobarometer Prihodnost Evrope.