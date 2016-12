Evro slovenski denar že 10 let (tema)

pripravila Barbara Dovč

Ljubljana, 23. decembra - S 1. januarjem 2017 bo v Sloveniji minilo 10 let od uvedbe skupne evropske valute evro. Slovenija je kot prva od držav, ki so se maja 2004 pridružile EU, prevzela evro in postala 13. članica EU s skupno valuto. Evro je danes nacionalna valuta v 19 državah območja evra, v katerih jo uporablja več kot 339 milijonov prebivalcev.