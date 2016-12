NKBM in KBS banka dobili dovoljenje ECB za združitev

Maribor, 22. decembra - Nova Kreditna banka Maribor (NKBM) in KBS banka sta s strani Evropske centralne banke (ECB) prejeli dovoljenje za združitev, so danes sporočili iz NKBM, ki je pred časom kupila to slovensko podružnico Raiffeisen Bank. Dokončno združitev načrtujejo za 3. januar 2017, enotna banka pa bo nadaljevala pod imenom NKBM.