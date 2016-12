Avtorji slovenske ustave na sprejemu pri Pahorju opozorili na premlačen odnos do ustave

Ljubljana, 22. decembra - Pred petkovo 25. obletnico sprejetja slovenske ustave je predsednik republike Borut Pahor na sprejemu gostil člane strokovne skupine, ki je avgusta 1990 oblikovala njen osnutek. Pri tem so se udeleženci strinjali, da se ustavi in pomenu njenega sprejetja daje premalo pozornosti, a da se tudi to s sprejemi, kot je bil današnji, spreminja.