V Mariboru s komisarko Bulčevo o sodelovalni ekonomiji

Maribor, 22. decembra - Na mariborski pravni fakulteti so danes pripravili okroglo mizo, na kateri so govorili o različnih oblikah platformne ekonomije, s posebnim poudarkom na sodelovalni ekonomiji, ki jo promovira zlasti Uber. V ospredju so bili predvsem izzivi, ki jih to prinaša regulatorjem, o čemer je med drugim spregovorila evropska komisarka za promet Violeta Bulc.