Hrvaška policija pred mejo s Slovenijo ustavila tihotapce zaščitenih ptic

Zagreb, 22. decembra - Hrvaški policisti so na mejnem prehodu Starod v noči na torek v osebnem vozilu v petih škatlah našli več kot 1100 mrtvih zaščitenih ptic. Voznik in sovoznik sta bila državljana Srbije, ki imata bivališče v Italiji. Ptice sta dobila od hrvaškega državljana, na domu katerega so našli še nekaj manj kot 1600 zaščitenih ptic.