Ljubljana, 22. decembra - Smučarska zveza Slovenije je sporočila, da je danes, na svoj rojstni dan, slovenska šampionka v smučarskem teku in podpredsednica SZS Petra Majdič drugič postala mamica. Obe s hčerko sta zdravi in se počutita odlično. Ob tej priložnosti SZS in vsi njeni tekmovalci, trenerji in sodelavci Majdičevi čestitajo in družini želijo veliko lepih trenutkov.