Andlovič in Budja po ugotovitvi NČR kršila novinarski kodeks

Ljubljana, 22. decembra - Novinarsko častno razsodišče (NČR) je v primeru vzgojiteljica proti novinarju Alešu Andloviču, primeru Domen Savič proti Andloviču in uredniku Bojanu Budji ter primeru skupina novinarjev proti Andloviču in Budji ugotovilo, da sta novinar in urednik Slovenskih novic kršila novinarski kodeks. Primere je razsodišče združilo, ker zadevajo isti članek.