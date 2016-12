Na ugotovitve in priporočila nadzornikov novomeške občine malo odziva

Novo mesto, 22. decembra - Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto, ki je med drugim letos opravil pet nadzorov in sprejel nov občinski poslovnik, ugotavlja, da se po opravljenih nadzorih v javnih zavodih in občinskih družbah ter posredovanih ugotovitvah in priporočilih praktično ne zgodi nič konkretnega. Zaradi takšnega odziva so nadzorniki napovedali še bolj zavzeto delo.